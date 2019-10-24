Суд РФ зобов'язав Україну виплатити 112 мільйонів...

Додано: Чет 24 жов, 2019 14:17

redmax11 написав: Смешно, учитывая сколько нам уже должна РФ по одному только Стокгольмскому арбитражу. А вообще давно напрашивается закон, по которому ввиду военных действий войск РФ на нашей территории и общей агрессивности властей России все решения судов РФ признать ничтожными и признавать только решения судов стран-посредников. Хотят свои бабки - пусть подают в суд в Швейцарии или Швеции Смешно, учитывая сколько нам уже должна РФ по одному только Стокгольмскому арбитражу. А вообще давно напрашивается закон, по которому ввиду военных действий войск РФ на нашей территории и общей агрессивности властей России все решения судов РФ признать ничтожными. Хотят свои бабки - пусть подают в суд в Швейцарии или Швеции

Ну так они и подали были в 2008 году в международный арбитраж, ПАО "Татнефть" начало арбитражное разбирательство против Украины в 2008 г. в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, в 2014 арбитраж вынес решение в пользу ПАО "Татнефть" и обязал Украину выплатить ПАО "Татнефть" компенсацию в размере $ 112 млн, а также проценты, в том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде г. Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что состав арбитража не обладал компетенцией по рассмотрению спора; и один из арбитров не соответствовал требованиям независимости и беспристрастности, 20 ноября 2016 г. Апелляционный суд Парижа оставил в силе два международных арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить "Татнефти" $112 млн, а также проценты из-за спора вокруг "Укртатнафты"......заковыка в том, что сайт finance.ua почему то забыл упомянуть в статье, что суды РФ сейчас всего лишь решили признать и принять к исполнению на территории РФ решения этих международных арбитражей, впрочем на сколько я понимаю Татнефть подало против Украины и в других странах/юрисдикциях иски о взыскании с Украины этой суммы присужденной международным арбитражом-где найдут собственность или бабки Украины там и взыщут эту сумму если смогут конечно найти, вон Украина тоже два с лишним ярда Газпрома ищет/взыскивает в разных странах по решению международного арбитража и тоже уже не один год, а воз и ныне там (правда много миллионные премии в СКВ за это "нужные" люди уже получили, но это уже другой вопрос) правда есть разница тут по решению международного арбитража должна Украина как государство, а там Газпром.