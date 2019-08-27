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Немає жодних підстав для
повернення ПриватБанку колишнім...

Немає жодних підстав для повернення ПриватБанку колишнім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:07

Немає жодних підстав для повернення ПриватБанку колишнім...

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента України на зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7) вказали, що якими б не були судові рішення, підстав для повернення ПриватБанку колишнім акціонерам немає.

Дивися повний текст Немає жодних підстав для повернення ПриватБанку колишнім акціонерам - G7.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:07

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