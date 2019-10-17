Національний банк України знизив розмір облікової ставки в Україні до 15,5% річних.
Дивися повний текст Національний банк знизив облікову ставку.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 13:50
Національний банк знизив облікову ставку
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Дивися повний текст Національний банк знизив облікову ставку.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:50
так будет ли либертарианство?
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