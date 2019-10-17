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Національний банк
знизив облікову ставку

Національний банк знизив облікову ставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:50

Національний банк знизив облікову ставку

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України знизив розмір облікової ставки в Україні до 15,5% річних.

Дивися повний текст Національний банк знизив облікову ставку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:50

https://censor.net.ua/blogs/3155502/lib ... _leviathan

так будет ли либертарианство?
arturkamd
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:10

Re: Національний банк знизив облікову ставку

Всезнающие олл.

Объясните механизм влияния этой ставки на инфляцию, ставки банков, размещение облигаций.
M-A-X
 
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