Національний банк України знизив розмір облікової ставки в Україні до 15,5% річних.
Дивися повний текст Національний банк знизив облікову ставку.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 13:50
Національний банк знизив облікову ставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Національний банк знизив облікову ставку.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:50
так будет ли либертарианство?
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:10
Re: Національний банк знизив облікову ставку
Всезнающие олл.
Объясните механизм влияния этой ставки на инфляцию, ставки банков, размещение облигаций.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:44
Ставки в банках и так ниже плинтуса, учетная на них особо не влияет.
Ну а для обывателя, который решился взять кредит с привязкой к учетной таки позитифФчик :)
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