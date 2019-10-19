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Україна піднялась в рейтингу Doing business
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:21
Пропонуємо до обговорення:
Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020
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