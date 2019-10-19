RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці відзначають стабільність
національної валюти -...

Українці відзначають стабільність національної валюти -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:49

Українці відзначають стабільність національної валюти -...

Пропонуємо до обговорення:
Позитивні зміни в Україні за останній рік спостерігаються населенням в декількох сферах, але більше за все в стабільності національної валюти і стан доріг.

Дивися повний текст Українці відзначають стабільність національної валюти - опитування (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91524
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:50

Надолго ли.
nalim
 
Повідомлень: 6765
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:00

  nalim написав:Надолго ли.

Потому и спрашивают про последний год, а не про будущий :)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 232
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки грошей українці тримають у банках (інфографіка)
R2 » Сер 23 жов, 2019 15:13
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 15:13
arturkamd
За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже...
R2 » Суб 19 жов, 2019 10:45
6 342
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 жов, 2019 14:54
lestat
Українці "зароблять" на загальному декларуванні - Гетманцев
R2 » П'ят 18 жов, 2019 08:21
5 243
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 21:17
ellinas2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77943)
24.10.2019 21:14
EximBonus Bot (733)
24.10.2019 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.