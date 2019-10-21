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З приватних рук хочуть забрати
понад гектар землі на...

З приватних рук хочуть забрати понад гектар землі на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:22

З приватних рук хочуть забрати понад гектар землі на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.

Дивися повний текст З приватних рук хочуть забрати понад гектар землі на Трухановому острові.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:22

Ха!ха!ха!.Таких гектаров миллионы по стране.
sena_2008atp
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