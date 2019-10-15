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Газпрому доведеться прокачувати газ через Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:30
Пропонуємо до обговорення:
Для виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами Газпрому доведеться прокачати через Україну не менше 50 мільярдів кубометрів газу в наступному році.
Дивися повний текст Газпрому доведеться прокачувати газ через Україну наступного року - Нацбанк
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Додано: Чет 24 жов, 2019 16:30
Уже и в нацбанке х-перды по газу сидят. Можно еще на цензоре запытать. Там знавци не хуже.
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