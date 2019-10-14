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Нацбанк повідомив, коли
розраховує на угоду з МВФ і...

Нацбанк повідомив, коли розраховує на угоду з МВФ і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:39

Нацбанк повідомив, коли розраховує на угоду з МВФ і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій на брифінгу.

Дивися повний текст Нацбанк повідомив, коли розраховує на угоду з МВФ і черговий транш.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:39

странно что не нафтогаз....
lestat
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