Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій на брифінгу.
Дивися повний текст Банкнота в тисячу гривень матиме вищий ступінь захисту – Смолій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:45
Банкнота в тисячу гривень матиме вищий ступінь захисту –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкнота в тисячу гривень матиме вищий ступінь захисту – Смолій.
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], safonovstanislav і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|