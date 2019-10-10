Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій на брифінгу.
Дивися повний текст Банкнота в тисячу гривень матиме вищий ступінь захисту – Смолій.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 16:45
Банкнота в тисячу гривень матиме вищий ступінь захисту –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкнота в тисячу гривень матиме вищий ступінь захисту – Смолій.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:39
Только законом она не предусмотрена
https://news.finance.ua/ua/news/-/399597
https://news.finance.ua/ua/news/-/455912
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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