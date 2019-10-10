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Банкнота в тисячу гривень матиме
вищий ступінь захисту –...

Банкнота в тисячу гривень матиме вищий ступінь захисту –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:45

Банкнота в тисячу гривень матиме вищий ступінь захисту –...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій на брифінгу.

Дивися повний текст Банкнота в тисячу гривень матиме вищий ступінь захисту – Смолій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:45

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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:39

Только законом она не предусмотрена

https://news.finance.ua/ua/news/-/399597

https://news.finance.ua/ua/news/-/455912
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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