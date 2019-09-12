Про це повідомив глава правління УЗ Євген Кравцов в Facebook.
Дивися повний текст На київському вокзалі встановлять зарядки для електрокарів.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 19:54
На київському вокзалі встановлять зарядки для електрокарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На київському вокзалі встановлять зарядки для електрокарів.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:54
Так, зробіть 1квт по 20, ні 50, ні по 100грн! Пенсіонерам держслужб безкаштовна, пліз
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