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На київському вокзалі встановлять
зарядки для електрокарів

На київському вокзалі встановлять зарядки для електрокарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:54

На київському вокзалі встановлять зарядки для електрокарів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава правління УЗ Євген Кравцов в Facebook.

Дивися повний текст На київському вокзалі встановлять зарядки для електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:54

Так, зробіть 1квт по 20, ні 50, ні по 100грн! Пенсіонерам держслужб безкаштовна, пліз
noyesnoyes
 
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