НБУ оприлюднив прогноз щодо інфляції в Україні

Додано: Чет 24 жов, 2019 21:01

А меня вот больше была заинтересовала сегодняшняя новость о понижение НБУ с завтрашнего дня учетной ставки до 15.5 %в паре с инфой о том, что 21 октября в Китае был значительный вброс ликвидности в банковскую системупредыдущая масштабная интервенция происходили в мае т.е. события не заурядное, действия монератных властей Китая отозвалось даже на S&P который не смог игнорировать столь большой объем ликвидности, совершив прыжокот хорошей жизни такие вещи не делают, можно связать это действие с аналогичными действиями американской ФРС и монетарных властей ЕС, которые уже давно не могут выйти из штопора на рынке РЕПО. Другими словами, возможен вывод, что зараза с их рынков все-таки начала распространяться по всему миру и понижение НБУ ставки на половину процента может быть еще одним симптомом расползания заразы с их рынков по всему миру....черт, такими темпами может и в Украине лет через пять-десять ставки будут близки к нолю, а НБУ будет заливать рынки ликвидностью, конечно можно сказать что это мои мечты, но если вспомнить где были ставки например Кипра, Греции, Италии лет 5-10 назад и где они сейчас, то все может быть, ведь в этих странах кардинально ничего на мой взгляд не поменялось, кроме того, что монетарные власти ЕС залили их ликвидностью под самое небалуй.При таком раскладе и дальнейшем заливе ликвидности в случае ухудшения ситуации, на мой взгляд надо входить в реальные активы, такие как акции например, потому как при дальнейшем снижение ставки или дальнейшей масштабной заливки ликвидности, ликвидность пойдет туда где доходность выше, а именно в рынок акций и спекуляции на рынке сырья, конечно можно как Баффет ждать в долларах усиления кризиса, замедления роста ВВП и стагнации с рецессией, на их фоне паники и падения рынка акций и сырья и уже тогда закупаться, все равно у монетарных властей не останется выхода как залить рынки в таком случае еще большей ликвидностью и заняться прямой скупкой на рынках бумаг/активов.....в общем вывод каждый делает сам и как сам видит ситуацию, я пока думаю надо осторожно покупать на часть сбережений, потому как монетарные власти наученные прошлым кризисом могут задолго до кризиса начать его заливать ликвидностью и кризис может сопровождаться не только стагнацией и рецессией но и гиперинфляцией с ростом в цене того за чем могут стоять реальные активы как то сырье и акции, поэтому часть сбережений как по мне должна уже сейчас быть в акциях за которыми стоят реальные активы, а часть в СКВ как у Баффета, а вдруг все таки упадут рынки в моменте и тогда надо будет закупаться, а для этого нужен кэш на депозитах и в ликвидных гособлигациях как у Баффета-120 ярдов $.