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Стало відомо, хто
купує Vodafone Україна

Стало відомо, хто купує Vodafone Україна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:19

Стало відомо, хто купує Vodafone Україна

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет дозволив азербайджанській компанії Bakcell купити мобільного оператора Водафон Україна.

Дивися повний текст Стало відомо, хто купує Vodafone Україна.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:19

7% оккупированных территорий- это Карабах, захваченный христианскими армянской национальности?
antonivs3
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