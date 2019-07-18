Антимонопольний комітет дозволив азербайджанській компанії Bakcell купити мобільного оператора Водафон Україна.
Дивися повний текст Стало відомо, хто купує Vodafone Україна.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:19
Стало відомо, хто купує Vodafone Україна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, хто купує Vodafone Україна.
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:19
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