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Кабмін передав "Магістральні
газопроводи" Мінфіну

Кабмін передав "Магістральні газопроводи" Мінфіну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 05:40

Кабмін передав "Магістральні газопроводи" Мінфіну

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава "МГУ" Олександр Лісниченко на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Кабмін передав \"Магістральні газопроводи\" Мінфіну.
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