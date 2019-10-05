Про це повідомив глава "МГУ" Олександр Лісниченко на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Кабмін передав \"Магістральні газопроводи\" Мінфіну.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 05:40
Кабмін передав "Магістральні газопроводи" Мінфіну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін передав \"Магістральні газопроводи\" Мінфіну.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 05:41
"Кабінет міністрів передав управління корпоративними правами "Магістральних газопроводів України" від Міністерства енергетики та захисту довкілля до Міністерства фінансів" -
упс,
а права то - только на "ГОЛУЮ трубу" ?
или это права на "трубу с 2 млрд технологического газа" ?
или это все же права в составе права на "трубу ...
и 2 млрд кубометров технологического газа ...
и 10 млрд гривен за последние 3 года "аккумулированных через спецтарифы" на модернизацию этой самой ТРУБЫ" ?
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