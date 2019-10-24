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Уряд обіцяє фінансово
підтримувати тих, хто витрачає...

Уряд обіцяє фінансово підтримувати тих, хто витрачає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:29

Уряд обіцяє фінансово підтримувати тих, хто витрачає...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін буде фінансово підтримувати українські родини, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% від своїх доходів.

Дивися повний текст Уряд обіцяє фінансово підтримувати тих, хто витрачає більше 15% доходів на комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:29

И тут же поднял процент с 15 до 20. Отличная поддержка!
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