Найдорожче бензин коштує в західних регіонах України. *Найнижчі ціни* - в східних і північних.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:41
Куди їхати по найдешевший бензин (інфографіка)
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Дивися повний текст Куди їхати по найдешевший бензин (інфографіка).
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:41
..в Венесуелу.. ну или к арабам на Ближний Восток: им везти пресную воду Днепровскую очищенную, от них забирать горючку...
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