RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Куди їхати по найдешевший
бензин (інфографіка)

Куди їхати по найдешевший бензин (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:41

Куди їхати по найдешевший бензин (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Найдорожче бензин коштує в західних регіонах України. *Найнижчі ціни* - в східних і північних.

Дивися повний текст Куди їхати по найдешевший бензин (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91533
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:41

..в Венесуелу.. ну или к арабам на Ближний Восток: им везти пресную воду Днепровскую очищенную, от них забирать горючку...
maestro71
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 09.09.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки грошей українці тримають у банках (інфографіка)
R2 » Сер 23 жов, 2019 15:13
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 15:13
arturkamd
Експерти пояснили, чому бензин на АЗС не дешевшає
R2 » Сер 23 жов, 2019 12:28
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 13:49
EKO
На якому хобі можна заробити найбільше (інфографіка)
R2 » Сер 09 жов, 2019 04:50
2 146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 16:57
mejerroman086

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мебель (1)
25.10.2019 10:55
Альфа-Банк (77952)
25.10.2019 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.