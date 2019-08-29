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Штучний інтелект вперше випробують в повітряному бою
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:44
Пропонуємо до обговорення:
Агентство перспективних оборонних розробок (DARPA) уклало з вісьмома компаніями угоду на випробування штучного інтелекту в віртуальному повітряному бою. Головна мета випробувань - складання списку вимог до систем, які будуть керувати перспективними безпілотними бойовими літаками, йдеться в повідомленні DARPA.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:44
..м-даа.. надо с полки достать-стряхнуть пыль с первыми тремя частями "Терминатора", пересмотреть и искать среди ближних того самого мальчика...
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