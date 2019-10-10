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У Польщі планують полегшити
працевлаштування лікарів з...

У Польщі планують полегшити працевлаштування лікарів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:03

У Польщі планують полегшити працевлаштування лікарів з...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров’я Польщі підготувало зміни, які дозволять полегшити працевлаштування лікарів з-за меж ЄС.

Дивися повний текст У Польщі планують полегшити працевлаштування лікарів з України.
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