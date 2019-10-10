Міністерство охорони здоров’я Польщі підготувало зміни, які дозволять полегшити працевлаштування лікарів з-за меж ЄС.
Дивися повний текст У Польщі планують полегшити працевлаштування лікарів з України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:03
У Польщі планують полегшити працевлаштування лікарів з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі планують полегшити працевлаштування лікарів з України.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:03
Страна делает реальные шаги по улучшению рабочего климата для потенциальных сотрудников.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:29
Работяги уже двинули. Двинут врачи и будем подорожник прикладывать, как завещала вечная и.о.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
|