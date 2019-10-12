Про це він повідомив в коментарі "Інтерфакс-Україна".
Дивися повний текст Голова \"Нафтогазу\" проти заборони на приватизацію ГТС.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:05
Голова "Нафтогазу" проти заборони на приватизацію ГТС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова \"Нафтогазу\" проти заборони на приватизацію ГТС.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:05
Прихватизация за 5 копеек под руководством коболева. конечно он только за такую приватизацию.
А мне что с такой причватизации?
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