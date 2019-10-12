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Голова "Нафтогазу" проти
заборони на приватизацію ГТС

Голова "Нафтогазу" проти заборони на приватизацію ГТС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:05

Голова "Нафтогазу" проти заборони на приватизацію ГТС

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Дивися повний текст Голова \"Нафтогазу\" проти заборони на приватизацію ГТС.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:05

Прихватизация за 5 копеек под руководством коболева. конечно он только за такую приватизацию.
А мне что с такой причватизации?
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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