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МОН разом з Мінфіном шукає
близько 20 млрд грн на...

МОН разом з Мінфіном шукає близько 20 млрд грн на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:05

МОН разом з Мінфіном шукає близько 20 млрд грн на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством фінансів шукає додаткові кошти на підвищення зарплат освітянам.

Дивися повний текст МОН разом з Мінфіном шукає близько 20 млрд грн на підвищення зарплат освітянам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:05

Шо там шукать? ШУКАЧІ)) Піднімайте акциз у рази на Тютюн та спиртне і пиво і слабо алкагольку і ВЧИТЕЛЬКА ОЗОЛОТИТЬСЯ)))
сірий
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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