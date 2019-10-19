Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством фінансів шукає додаткові кошти на підвищення зарплат освітянам.
Дивися повний текст МОН разом з Мінфіном шукає близько 20 млрд грн на підвищення зарплат освітянам.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:05
МОН разом з Мінфіном шукає близько 20 млрд грн на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОН разом з Мінфіном шукає близько 20 млрд грн на підвищення зарплат освітянам.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:05
Шо там шукать? ШУКАЧІ)) Піднімайте акциз у рази на Тютюн та спиртне і пиво і слабо алкагольку і ВЧИТЕЛЬКА ОЗОЛОТИТЬСЯ)))
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