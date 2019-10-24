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В Україні входить в обіг
нова банкнота в 1000 гривень

В Україні входить в обіг нова банкнота в 1000 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:55

В Україні входить в обіг нова банкнота в 1000 гривень

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 25 жовтня, в готівковому обігу з'явиться банкнота нового найвищого номіналу — 1000 гривень.

Дивися повний текст В Україні входить в обіг нова банкнота в 1000 гривень.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:55

Но законом, похоже, такой номинал не предусмотрен

https://news.finance.ua/ua/news/-/399597

https://news.finance.ua/ua/news/-/455912
ZINCHENKO
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