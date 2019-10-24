Сьогодні, 25 жовтня, в готівковому обігу з'явиться банкнота нового найвищого номіналу — 1000 гривень.
Дивися повний текст В Україні входить в обіг нова банкнота в 1000 гривень.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:55
В Україні входить в обіг нова банкнота в 1000 гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні входить в обіг нова банкнота в 1000 гривень.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:55
Но законом, похоже, такой номинал не предусмотрен
https://news.finance.ua/ua/news/-/399597
https://news.finance.ua/ua/news/-/455912
Додано: Суб 26 жов, 2019 00:56
А можно было этого Вернадского хотя зеркально нарисовать?! Ну ведь реально, с 50 грн - одно лицо.
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