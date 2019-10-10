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Гончарук дав місяць на
виправлення ситуації з...

Гончарук дав місяць на виправлення ситуації з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:33

Гончарук дав місяць на виправлення ситуації з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив під час наради в Закарпатській митниці, передає прес-служба Кабінету міністрів.

Дивися повний текст Гончарук дав місяць на виправлення ситуації з контрабандою на митниці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:33

ну что ж, прекрасная динамика! кулачком стучать уже научились, дело за малым - начать работать
ruslan42212
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