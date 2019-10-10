Про це він заявив під час наради в Закарпатській митниці, передає прес-служба Кабінету міністрів.
Дивися повний текст Гончарук дав місяць на виправлення ситуації з контрабандою на митниці.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:33
Гончарук дав місяць на виправлення ситуації з...
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Дивися повний текст Гончарук дав місяць на виправлення ситуації з контрабандою на митниці.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:33
ну что ж, прекрасная динамика! кулачком стучать уже научились, дело за малым - начать работать
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