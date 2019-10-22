Кому не будуть доступні електронні водійські права

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в "МВС":https://mvs.gov.ua/.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:50
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