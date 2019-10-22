Про це повідомили в "МВС":https://mvs.gov.ua/.
Дивися повний текст Кому не будуть доступні електронні водійські права.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:50
Кому не будуть доступні електронні водійські права
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому не будуть доступні електронні водійські права.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:24
Re: Кому не будуть доступні електронні водійські права
Образца ссср не будут, а Украины, котрые ламинированные - будут?
Додано: Суб 26 жов, 2019 08:32
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