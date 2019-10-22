RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кому не будуть доступні
електронні водійські права

Кому не будуть доступні електронні водійські права
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:50

Кому не будуть доступні електронні водійські права

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в "МВС":https://mvs.gov.ua/.

Дивися повний текст Кому не будуть доступні електронні водійські права.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91549
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:06

Посмотрим как пойдет
lavidenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 12.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:24

Re: Кому не будуть доступні електронні водійські права

Образца ссср не будут, а Украины, котрые ламинированные - будут?
GALeon
 
Повідомлень: 7
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 08:32

  GALeon написав:Образца ссср не будут, а Украины, котрые ламинированные - будут?

А там цифровое фото или наклеенная бумажка?
Sam17a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 380
З нами з: 14.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Електронні чеки: що зміниться для ФОПів з 19 квітня
R2 » Сер 23 жов, 2019 10:00
2 180
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 10:30
freeze
Якими будуть інфляція і ВВП в 2020 році - прогноз від...
R2 » Вів 22 жов, 2019 11:09
3 156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 13:56
Кискодер
На митниці планують запровадити нові електронні сервіси
R2 » Сер 16 жов, 2019 16:33
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 16:34
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.