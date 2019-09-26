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Трамп знову закликав
Федрезерв знижувати ставку

Трамп знову закликав Федрезерв знижувати ставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:57

Трамп знову закликав Федрезерв знижувати ставку

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп знову заявив про необхідність пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:57

..Трамп финансовый банкрот, его компании терпят убытки..и на этом фоне это чудак на букву "м" делает подобные заявления?!..выборную систему следует пересматривать не только в Украине, а похоже - симметрично по всем континентам и частям Света: например учитывать избирательный коэффициент в зависимости от уровня IQ избирателя..
maestro71
 
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