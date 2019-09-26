Президент США Дональд Трамп знову заявив про необхідність пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).
Дивися повний текст Трамп знову закликав Федрезерв знижувати ставку.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:57
Трамп знову закликав Федрезерв знижувати ставку
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Дивися повний текст Трамп знову закликав Федрезерв знижувати ставку.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:57
..Трамп финансовый банкрот, его компании терпят убытки..и на этом фоне это чудак на букву "м" делает подобные заявления?!..выборную систему следует пересматривать не только в Украине, а похоже - симметрично по всем континентам и частям Света: например учитывать избирательный коэффициент в зависимости от уровня IQ избирателя..
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