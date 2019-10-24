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В Україні авто тепер можна перевірити онлайн по техпаспорту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ України відкрило доступ до бази даних реєстрації транспортних засобів. Тепер перевірити автомобіль можна онлайн за номером свідоцтва про реєстрацію.
Дивися повний текст В Україні авто тепер можна перевірити онлайн по техпаспорту
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:03
Нема техпаспорта, є реєстраційне посвідчення
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