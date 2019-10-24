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Українцям розповіли про нову
процедуру отримання автономерів

Українцям розповіли про нову процедуру отримання автономерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:05

Українцям розповіли про нову процедуру отримання автономерів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують відмовитись від видачі номерних знаків у держустановах.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:06

Бред какой-то. Зам министра не знает, что в Украине уже давно нет техпаспортов. Если он имел ввиду свидетельство о регистрации, то оно выдаётся заламинированным с отпечатанными номерными знаками.
Если номерных знаков нет в твоём родном сервисном центре, то надо будет рыскать по всему городу в поисках, или попросить (за шоколадку! ) повнимательнее поискать под стеллажами, может "закатились случайно". :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:37

Молодци, теперь можно выбрать знак и изготовить его в любом удобном месте. Вот вам и рабочие маста, ФОПы, развитие малого бизнеса и рост ВВП.
Ребята умеют работать и это радует.
Rainbow
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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