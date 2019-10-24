В Україні планують відмовитись від видачі номерних знаків у держустановах.
Дивися повний текст Українцям розповіли про нову процедуру отримання автономерів.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:05
Українцям розповіли про нову процедуру отримання автономерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям розповіли про нову процедуру отримання автономерів.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:06
Бред какой-то. Зам министра не знает, что в Украине уже давно нет техпаспортов. Если он имел ввиду свидетельство о регистрации, то оно выдаётся заламинированным с отпечатанными номерными знаками.
Если номерных знаков нет в твоём родном сервисном центре, то надо будет рыскать по всему городу в поисках, или попросить (за шоколадку! ) повнимательнее поискать под стеллажами, может "закатились случайно".
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:37
Молодци, теперь можно выбрать знак и изготовить его в любом удобном месте. Вот вам и рабочие маста, ФОПы, развитие малого бизнеса и рост ВВП.
Ребята умеют работать и это радует.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:36
Птенцы Авакова, похоже, вообще без техпаспорта ездят, раз не знают, как он выглядит.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:54
Re: Українцям розповіли про нову процедуру отримання автоном
Все это вполне реально, если будет как в нормальных странах, где можно сначала просто купить номер, а потом зарегистрировать на него автомобиль, причем не обязательно сразу, можно и через несколько лет, потому как номер твоя собственность и ты делаешь с ним что хочешь.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:59
Re: Українцям розповіли про нову процедуру отримання автоном
Так в том и фишка, что:
выбрать любой свободный номерной знак можно будет с техническим паспортом на руках.
А т.н."техпаспорт" т.е. свидетельство о регистрации на авто - без автономера не получить, т.к. как уже сказано, номер авто вписан в свидетельство.
Змея съела свой хвост
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Весна пришла?
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