Правоохоронці Києва повідомили про підозру трьох посадових осіб банку, які привласнили понад 20 млн грн, - повідомляє прес-служба Національної поліції Україн
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:07
Банкірам, які привласнили 20 млн грн, повідомили про підозру
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Дивися повний текст Банкірам, які привласнили 20 млн грн, повідомили про підозру.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:24
Если украл на 20 гривен, сразу в СИЗО - опасный преступник.
Если украл 20 000 000 - то уважаемый человек, отделаешься пидозрой.
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