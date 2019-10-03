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Банкірам, які привласнили 20
млн грн, повідомили про підозру

Банкірам, які привласнили 20 млн грн, повідомили про підозру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:07

Банкірам, які привласнили 20 млн грн, повідомили про підозру

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці Києва повідомили про підозру трьох посадових осіб банку, які привласнили понад 20 млн грн, - повідомляє прес-служба Національної поліції Україн

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:07

Неплохо так экструдер оценили
esaul
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:24

Если украл на 20 гривен, сразу в СИЗО - опасный преступник.
Если украл 20 000 000 - то уважаемый человек, отделаешься пидозрой.
warlamp
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