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МАУ припиняє польоти в деякі міста через негативну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:08
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) оптимізує систему хаба в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" з урахуванням коливань попиту, транзитних потоків, прогнозів розвитку економіки України та ситуації з необхідністю обльоту території Російської Федерації.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:08
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