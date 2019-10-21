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МАУ припиняє польоти в деякі
міста через негативну...

МАУ припиняє польоти в деякі міста через негативну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:08

МАУ припиняє польоти в деякі міста через негативну...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) оптимізує систему хаба в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" з урахуванням коливань попиту, транзитних потоків, прогнозів розвитку економіки України та ситуації з необхідністю обльоту території Російської Федерації.

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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:08

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