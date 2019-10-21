Мінімальна пенсія може бути на рівні 3,5 тис.грн у випадку, якщо в проекті Бюджету на 2020 рік буде закладено підвищення мінімальної зарплати до 4753 грн.
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" назвали очікуваний розмір пенсій на наступний рік.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:40
У "Слузі народу" назвали очікуваний розмір пенсій на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" назвали очікуваний розмір пенсій на наступний рік.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:40
А зарплаты работников І тарифного разряда Единой тарифной сетки – 2102 грн. Кем эти люди работают?
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