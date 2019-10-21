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У "Слузі народу" назвали
очікуваний розмір пенсій на...

У "Слузі народу" назвали очікуваний розмір пенсій на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:40

У "Слузі народу" назвали очікуваний розмір пенсій на...

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна пенсія може бути на рівні 3,5 тис.грн у випадку, якщо в проекті Бюджету на 2020 рік буде закладено підвищення мінімальної зарплати до 4753 грн.

Дивися повний текст У \"Слузі народу\" назвали очікуваний розмір пенсій на наступний рік.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:40

А зарплаты работников І тарифного разряда Единой тарифной сетки – 2102 грн. Кем эти люди работают?
chipriyan
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