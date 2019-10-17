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Укрзалізницю планують
розділити на три компанії

Укрзалізницю планують розділити на три компанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:44

Укрзалізницю планують розділити на три компанії

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" планує завершити поділ на три оператори - вантажний, пасажирський і інфраструктурний - до кінця 2021 року.

Дивися повний текст Укрзалізницю планують розділити на три компанії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:45

Верной дорогой идете, товарищи. Приватизации нету в планах? Смотрим на Аргентину и потом не жалуемся
MGVP
 
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