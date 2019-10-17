"Укрзалізниця" планує завершити поділ на три оператори - вантажний, пасажирський і інфраструктурний - до кінця 2021 року.
Дивися повний текст Укрзалізницю планують розділити на три компанії.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:44
Укрзалізницю планують розділити на три компанії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізницю планують розділити на три компанії.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:45
Верной дорогой идете, товарищи. Приватизации нету в планах? Смотрим на Аргентину и потом не жалуемся
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:08
де***, пассажирская часть всегда убыточна будет, грузоперевозки сверхприбыльны. Так кто что получит?
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