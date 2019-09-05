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В Офісі президента зробили заяву про долю ПриватБанку
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу президента.
Дивися повний текст В Офісі президента зробили заяву про долю ПриватБанку
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R2
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:26
А як з бєником? Подаруєм 5 стирених млрд?
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igorbuda52
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:16
igorbuda52 написав:
А як з бєником? Подаруєм 5 стирених млрд?
Он взад его не хочет. Он хочет еще пару ярдов.
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p_a_l
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Додано: Суб 26 жов, 2019 10:03
Хороший пример от власти. На решение судов н а с р а т ь.
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Ratatui
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