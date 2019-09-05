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В Офісі президента зробили
заяву про долю ПриватБанку

В Офісі президента зробили заяву про долю ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:26

В Офісі президента зробили заяву про долю ПриватБанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу президента.

Дивися повний текст В Офісі президента зробили заяву про долю ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:26

А як з бєником? Подаруєм 5 стирених млрд?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:16

  igorbuda52 написав:А як з бєником? Подаруєм 5 стирених млрд?

Он взад его не хочет. Он хочет еще пару ярдов.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 10:03

Хороший пример от власти. На решение судов н а с р а т ь.
Ratatui
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