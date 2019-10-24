Киянам розповіли, як рахуватимуть тариф на тепло в...

Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:55

«Есть дома, не оборудованные приборами учета, а есть дома, в которых эти приборы были украдены. Есть дома, в которых технологически нет возможности установить приборы. На сегодня таких домов остается по городу около 440. А также дома, в которых счетчики вышли из строя», – сказал он.А еще есть дома, в которых эти приборы установлены (за счет городского бюджета по программе энергоэффективности), работали и и далее прекрасно работают.Например, в Дарницком районе (в зоне работы Дарницкой ТЭЦ)таких домов десятки.Но, чиновники коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" (Лопатин) , которым передана тех.документация на теплосчетчики еще пол года назад и, которые обязаны были эти счетчики- не сделали и упорно не делают этогоНе поверенный счетчик = нерабочий счетчик.Это ли не преступное бездействие, с целью получения незаконных средств с потребителей услуги (от которой нельзя отказаться, спасибо ̶т̶о̶в̶а̶р̶и̶щ̶у̶ ̶С̶т̶а̶л̶и̶н̶у̶ ̶з̶а̶ ̶н̶а̶ш̶е̶ ̶с̶ч̶а̶с̶т̶л̶и̶в̶о̶е̶ ̶д̶е̶т̶с̶т̶в̶о̶ Кабмину) в сговоре с хозяевами Дарницкой ТЭЦ?