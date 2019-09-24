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Європейські сусіди "ускладнять"
життя українським...

Європейські сусіди "ускладнять" життя українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:15

Європейські сусіди "ускладнять" життя українським...

Пропонуємо до обговорення:
Польща активно починає боротися за чисте повітря і проти автомобілів, які забруднюють повітря.

Дивися повний текст Європейські сусіди \"ускладнять\" життя українським автомобілістам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:15

ООО, це буде весело. Враховуючи те, що 90% автомобілів в Україні їздять із вирізаними каталізаторами (сажовими фільтрами), то вангую, що кількість наших автомобілів у Польщі кардинально зменшиться. Ну з за рахунок тих, хто все ж ризикне поїхати туди на євроблясі, Rzeczpospolita Polska непогано так поповнить свій бюджет. До речі, Україні би теж перейняти цю ініціативу. У Києві вже немає чим дихати від смердючого єврохламу. Травимо себе ж і своїх дітей, а потім ще дивуємося чому це Україна на перших місцях у світі по захворюванні на рак.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:39

Re: Європейські сусіди

Это -фейк! На Moto.pl нет такой информации.
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:47

tramplin2
Есть, вот http://moto.pl/MotoPL/7,88389,25287475,akcja-smog-policja-znowu-wylapuje-trucicieli-posypia-sie-mandaty.html
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:03


Спасибо.Признаю,не увидел.
tramplin2
 
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