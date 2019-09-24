Польща активно починає боротися за чисте повітря і проти автомобілів, які забруднюють повітря.
Дивися повний текст Європейські сусіди \"ускладнять\" життя українським автомобілістам.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:15
Європейські сусіди "ускладнять" життя українським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європейські сусіди \"ускладнять\" життя українським автомобілістам.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:15
ООО, це буде весело. Враховуючи те, що 90% автомобілів в Україні їздять із вирізаними каталізаторами (сажовими фільтрами), то вангую, що кількість наших автомобілів у Польщі кардинально зменшиться. Ну з за рахунок тих, хто все ж ризикне поїхати туди на євроблясі, Rzeczpospolita Polska непогано так поповнить свій бюджет. До речі, Україні би теж перейняти цю ініціативу. У Києві вже немає чим дихати від смердючого єврохламу. Травимо себе ж і своїх дітей, а потім ще дивуємося чому це Україна на перших місцях у світі по захворюванні на рак.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:39
Re: Європейські сусіди
Это -фейк! На Moto.pl нет такой информации.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:47
Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:03
Спасибо.Признаю,не увидел.
Додано: Суб 26 жов, 2019 00:44
У нас проверки на СО тоже были лет 20 назад. Не помню, чем закончилось.
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