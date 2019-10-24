Експерти розповіли, наскільки реальне подальше зниження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:59
Пропонуємо до обговорення:
НБУ 25 жовтня знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних.
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Експерти розповіли, наскільки реальне подальше зниження облікової ставки
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:59
Юрий Гаврилечко подчеркивает, что снижение учётной ставки это, безусловно, позитивное явление. Эксперт Украинской фабрики мысли, специалист в области социальной политики и макроэкономики
Как только себя не назовут и каких фабрик не придумают эти доморощенные ЕхПерты
лишь бы на них обратили внимание
Михалыч
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