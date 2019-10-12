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RED закрила проект
«голографічного» смартфона Hydrogen

RED закрила проект «голографічного» смартфона Hydrogen
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:38

RED закрила проект «голографічного» смартфона Hydrogen

Пропонуємо до обговорення:
RED Hydrogen One був одним з найбільш амбітних смартфонів 2018 року.

Дивися повний текст RED закрила проект «голографічного» смартфона Hydrogen.
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