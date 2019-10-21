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У столиці назвали райони з
найбільшими ризиками поривів...

У столиці назвали райони з найбільшими ризиками поривів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 00:39

У столиці назвали райони з найбільшими ризиками поривів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв під час брифінгу.

Дивися повний текст У столиці назвали райони з найбільшими ризиками поривів тепломереж.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 00:39

Похоже на рекламу недвижимости на левом берегу.
astatempo
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