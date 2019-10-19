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Експерт спрогнозував
подорожчання хліба до кінця року

Експерт спрогнозував подорожчання хліба до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:06

Експерт спрогнозував подорожчання хліба до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі УНН повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував подорожчання хліба до кінця року.
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